الليبي الشارف الفزاني ضمن قائمة حكام “أفريقية كرة الصالات” بالمغرب

أعلنت الصفحة الرسمية لكرة القدم داخل الصالات، عبر موقع “فيسبوك”، عن تواجد الليبي الشارف الفزاني، ضمن القائمة النهائيه للجنة التحكيم، لإدارة مباريات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها بمدينة العيون المغربية خلال الفتره من 28 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

ويواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات، تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة المنستير، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2020.

ويقص منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات شريط المنافسات بافتتاح البطولة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 28 يناير المقبل وحتى فبراير المقبل، إذ من المقرر أن يواجه نظيره المنتخب المغربي صاحب الأرض والضيافة.

ويلعب منتخبنا في المجموعة التي تضم المستضيف منتخب المغرب، وجنوب أفريقيا، وغينيا الاستوائية.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة الصالات، تأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المغرب 2020، بعدما كرر فوزه على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة (7 / 4)، بعد حسم لقاء الذهاب بـ5 أهداف مقابل هدفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية