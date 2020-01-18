بمشاركة “السلتو”.. الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا للجيش بالدوري المصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتألق لاعبنا الدولي أنيس السلتو، المنضم مؤخراً للفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث ينوي الجهاز الفني للاتحاد الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي في الاستحقاقات القادمة للفريق في الدوري المصري والبطولة العربية.

وغاب “السلتو” عن مباراة فريقه أمس أمام بيراميدز، وأوضحت مصادر مطلعة داخل نادي الاتحاد السكندري لـ”ريميسا”، أن تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ”السلتو” من نادي النجم الساحلي إلى الفريق السكندري، هو سبب غياب اللاعب عن المباراة.

وتابع المصدر، أن السلتو جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري المصري، بعد خضوع اللاعب لتدريبات مكثفة منذ انضمامه للفريق.

وأردف المصدر، أن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، يعول على السلتو آمالاً كبيرة في قيادة هجوم الفريق في الفترة القادمة، نظرًا للثقة الكبرة التي يعقدها المدير الفني على اللاعب.

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