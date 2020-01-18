حَكَم ليبي ضمن حكام البطولة الأفريقية لكرة الصالات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الحكم الليبي الشارف الفزاني سيكون ضمن القائمة النهائية للحكام الذين سيديرون مباريات البطولة الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات المقررة إقامتها في المغرب.

وسيكون الفزاني ضمن اثني عشر حكما من الحكام الأفارقة منهم ثلاثة حكام من المغرب وحكمان من تونس ومثلهم من مصر، إضافة إلى دول موزمبيق ونيجيريا والكاميرون في البطولة التي تقام بمدينة العيون المغربية في نهاية الشهر الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية حيث يقص شريط مبارياته أمام المغرب صاحب الضيافة حيث يواصل تحضيراته في مدينة المنستير قبل السفر إلى المغرب الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية