شالكه يحرم مونشنغلادباخ من صدارة البوندسليغا

حرم “شالكه” ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ من انتزاع صدارة البوندسليغا بشكل مؤقت بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل على ملعب “فيلتينس أرينا” في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وحاول الفريقان بعديد الفرص طيلة الشوط الأول لينتهي بالتعادل دون أهداف، ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع “شالكه” التقدم في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق سوات سيردار، وبعد عشر دقائق عزز أصحاب الأرض التقدم بواسطة ميكايل جريجوريتش.

ورفع “شالكه” بذلك رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة ليقترب من فرق الصدارة ويصل إلى المرتبة الرابعة مؤقتا، فيما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند خمس وثلاثين نقطة في المرتبة الثانية.

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