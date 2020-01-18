القريتلي ينتقل إلى نصر حسين داي الجزائري

انتقل لاعب فريق الاتحاد مؤيد القريتلي إلى فريق نصر حسين داي الجزائري لمدة موسم ونصف ليكون بالتالي ثالث لاعب ليبي ينتقل للدوري الجزائري في ظرف أسبوع.

القريتلي اختار محطة الاحتراف في الجزائر بعد توقف نشاط الدوري الممتاز واستحالة عودته في الوقت الراهن نظير الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.

وكان الثنائي عبدالله العرفي لاعب الأهلي بنغازي وزكريا الهريش قد انتقالا لفريق شباب قسنطينة الجزائري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال الأيام القليلة الماضية.

ولعب القريتلي مع نادي الاتحاد والوحدة سابقا كما سبق له تمثيل المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

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