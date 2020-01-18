النصر يستعد للجولة الخامسة من الكونفدرالية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة فريق دجوليبا المالي في باماكو مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية.

وتركزت تدريبات الفريق على الجوانب التكتيكية بقيادة المدرب محمد الككلي ومساعده علاء نجم دون إهمال الجانب البدني الذي تطور كثيرا لدى الفريق في مباراته السابقة أمام بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي.

ويسعى النصر في مباراته القادمة لتحقيق نتيجة إيجابية والاستفادة من المباراة الأخرى التي ستكون بين فريقي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي وحوريا الغيني.

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