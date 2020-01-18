اخبار الرياضة

النصر يستعد للجولة الخامسة من الكونفدرالية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة فريق دجوليبا المالي في باماكو مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية.

وتركزت تدريبات الفريق على الجوانب التكتيكية بقيادة المدرب محمد الككلي ومساعده علاء نجم دون إهمال الجانب البدني الذي تطور كثيرا لدى الفريق في مباراته السابقة أمام بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي.

ويسعى النصر في مباراته القادمة لتحقيق نتيجة إيجابية والاستفادة من المباراة الأخرى التي ستكون بين فريقي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي وحوريا الغيني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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