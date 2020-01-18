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أساريا يستعد لتمثيل ليبيا في البطولة العربية للكرة الطائرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق مساء الأحد تدريبات فريق أساريا الجامعي من الزاوية استعدادا لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الثامنة والثلاثين بعدما راسل الأمين العام إدارة ناديي الهلال وأساريا لتمثيل ليبيا.

وسيشرف الثنائي يوسف عنان وعصام الرابطي على حظوظ الفريق في منافسات البطولة العربية التي ستبدأ في السادس والعشرين من شهر فبراير المقبل في مصر.

وفتح اتحاد الكرة الطائرة المجال أمام أندية النصر والأهلي بنغازي والتصدي والسويحلي والأهلي طرابلس للمشاركة في البطولة العربية، لكن هذه الأندية لم ترد بالسلب أو الإيجاب، ليتجه اختياره نحو أندية الهلال وأساريا التي رحبت بهذه الفكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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