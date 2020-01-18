اخبار الرياضة

مدرب ليبيا: خطأ تحكيمي أهدى الفوز لأنغولا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

عبر المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة اليد، التونسي محمد علي الصغير عن حزنه لخسارة منتخبه أمام منتخب أنغولا أمس الجمعة بفارق هدف وحيد 19-20، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا 2020 المقامة حاليا بتونس.

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