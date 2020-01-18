خماسية لاتسيو تقربه من وصافة الدوري

تمكن لاتسيو من تثبيت نفسه في المركز الثالث إثر تغلبه اليوم السبت، على سامبدوريا بنتيجة (5- 1) عندما استضافه على ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نسور العاصمة بهدف مبكر في الدقيقة السابعة من الشوط الأول عن طريق فيليبي كاسيدو، ثم بعدها بعشر دقائق أضاف هداف الدوري شيرو أيموبيلي الهدف الثاني من ركلة جزاء ليعود بعد ثلاثة دقائق ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، حيث انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بتسعة دقائق ضاعف النسور النتيجة للاتسيو بالهدف الرابع عن طريق كيسانغا، ليعود إيموبيلي في الدقيقة 65 ويسجل الخامس لفريقه والهاترك له من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 70 سجل لينيتي هدفا شرفيا لسامبدوريا لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز وصل رصيد لاتسيو إلى 45 نقطة خلف إنتر الثاني بنقطة وحيدة، فيما بقي سامبدوريا في المركز 16 بـ19 نقطة.

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