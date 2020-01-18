الريال يتصدر مؤقتا بفوزه على إشبيلية

صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفوزه على ضيفه إشبيلية (2- 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السانتياغو ضمن مباريات الأسبوع العشرين من الليغا.

وبدأ الريال التسجيل عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 57، ثم عدّل لوك دي يونغ النتيجة لمصلحة إشبيلية بهدف في الدقيقة 64، وبعدها بخمس دقائق عاد كاسيميرو ليسجل الهدف الثاني للمرينغي.

وبهذا الفوز ارتقى الريال إلى صدارة الدوري مؤقتا بـ43 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الغد بين برشلونة وضيفه غرناطة، أما إشبيلية فقد بقي في المركز الرابع بـ35 نقطة.

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