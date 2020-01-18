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بالاس يحرج السيتي بتعادل مثير

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن كريستال بالاس من خطف نقطة عندما فرض التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب بينهما التي أقيمت اليوم على ملعب الاتحاد لحساب الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء هدف المباراة الأول لمصلحة كريستال في الدقيقة 39 عن طريق المهاجم جينك توسن، ثم عدّل سيرخيو أغويرو النتيجة للفريق السماوي بتسجيله هدفا في الدقيقة 82، ليعود الكون ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد الهدف الأول بست دقائق.

لكن الفرحة لم تدم طويلا لأبناء غوراديولا، فقد عدّل لاعب السيتي فرناندينهو النتيجة لبالاس في الدقيقة 90 بتسجيله هدفا عن طريق الخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بهذا التعادل المثير الذي رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 46 نقطة ويحافظ على وصافة الدوري، بينما حافظ كريستال بالاس على مركزه التاسع بـ30 نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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