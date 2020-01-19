إقالة محتملة لمساعد مدرب المنتخب الوطني

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد الكرة أقالا مساعد مدرب المنتخب الوطني أكرم الهمالي من منصبه لأسباب مجهولة حتى الآن.

الصفحة الرسمية للاتحاد العام لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لم تقم بنفي الأمر أو تأكيده إلى الآن.

ويعمل الهمالي في مهمة مساعد مدرب المنتخب الوطني إلى جانب التونسي فوزي البنزرتي، وتنتظر المنتخب في الفترة المقبلة استحقاقات عدة من بينها التصفيات المؤهلة لكأس العالم وماتبقى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام القادم.

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