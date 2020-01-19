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إدارة الاتحاد تكافئ لاعبها السابق مؤيد القريتلي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت إدارة نادي الاتحاد مكافأة لاعبها السابق مؤيد القريتلي بمنحه جانبا من مستحقاته المالية على الرغم من تنازله في وقت سابق عنها نظير الوضع الراهن الذي تمر به البلاد والنادي على وجه الخصوص.

وأمضى القريتلي مساء أمس على عقد الانتقال إلى فريق نصر حسين داي الجزائري لمدة موسم ونصف، وانتهى عقده رفقة نادي الاتحاد لكنه فضل عدم الانتقال أو بداية التفاوض مع الفريق الجزائري حتى تسمح له إدارة النادي بذلك.

وهذا ماجعل مدير الكرة نادر الترهوني يصرح للصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بضرورة تقدير اللاعب من خلال منحه جزءا من مستحقاته المالية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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