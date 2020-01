كيكي سيتين يبدأ مشواره التدريبي مع برشلونة برقم مميز

كيكي سيتين نجح في تحقيق الفوز خلال 187 مباراة بنسبة (37.4%) [عربي21]

خاض سيتين 499 مباراة كمدرب.. ومباراة غرناطة مع برشلونة هي رقم 500- الموقع الرسمي لبرشلونةكشفت تقارير صحافية أن مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين، ينتظره رقم مميز خلال مباراة اليوم أمام غرناطة لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن مباراة اليوم التي سيقود فيها كيكي سيتين برشلونة لأول مرة، تشهد رقمًا مميزًا للمدرب الجديد، حيث إنها المباراة رقم 500 في مسيرته التدريبية التي بدأت في موسم 2001- 2002.

وقبل توليه مسؤولية برشلونة الفنية، خاض سيتين 499 مباراة كمدرب، ونجح في تحقيق الفوز خلال 187 مباراة بنسبة (37.4%) وتعادل في 143 مباراة بنسبة (28.6%) وخسر المدرب الإسباني مع الفرق السابقة التي دربها 169 مباراة بنسبة (33.8%).

وخلال مسيرته خاض سيتين 36 مباراة مع فريق راسينغ سانتاندير، و13 لقاء مع فريق بوليديبورتيفو إيخيذو، و20 مباراة مع فريق لوغرونيس، و258 مباراة مع فريق لوغو، و78 مباراة مع فريق لاس بالماس، والمحطة الأخيرة كانت مع فريق ريال بيتيس وخاض خلالها 94 مباراة.

وقبل مباراة اليوم أمام غرناطة، يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد المتصدر، والذي تغلب على إشبيلية أمس السبت بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة نفسها.

يشار إلى أن كيكي سيتين تولى تدريب برشلونة مؤخرًا خلفًا للمدرب إرنستو فالفيردي، الذي قاد الفريق الكتالوني لمدة موسمين ونصف، قبل أن تتم إقالته بعد الخروج من بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية على يد فريق أتلتيكو مدريد.

