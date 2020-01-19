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نابولي يواصل تراجعه في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل نابولي نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل على ملعب سان باولو ضمن الجولة العشرين من الدوري.

وتقدم الفيولا بهدف في الدقيقة السادسة والعشرين عبر نجمه فيدريكو كييزا من تسديدة قوية يمين حارس نابولي، وفي الشوط الثاني عزز دوسان فالهوفيتش التقدم لفيورنتينا بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين من تصويبة قوية.

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد نابولي عند أربع وعشرين نقطة في المركز الحادي عشر ليتساوى مع فيورنتينا في عدد النقاط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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