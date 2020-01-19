نابولي يواصل تراجعه في الدوري الإيطالي

واصل نابولي نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل على ملعب سان باولو ضمن الجولة العشرين من الدوري.

وتقدم الفيولا بهدف في الدقيقة السادسة والعشرين عبر نجمه فيدريكو كييزا من تسديدة قوية يمين حارس نابولي، وفي الشوط الثاني عزز دوسان فالهوفيتش التقدم لفيورنتينا بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين من تصويبة قوية.

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد نابولي عند أربع وعشرين نقطة في المركز الحادي عشر ليتساوى مع فيورنتينا في عدد النقاط.

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