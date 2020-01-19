“هاتريك هالاند” يقود دورتموند لملاحقة الصدارة

قاد الوافد الجديد النرويجي إيرلينح هالاند فريقه بروسيا دورتموند لفوز مثير على مضيفه أوجسبورغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني .

وتقدم أوجسبورغ بهدف في الدقيقة الرابعة والثلاثين عن طريق فولريال نايدير ليشنير لينهي به الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض التقدم عن طريق ماركو ريشتر، ولكن جوليان براندت قلص الفارق لدورتموند ليعود نايديرليشنير ويسجل ثالث أهداف أوجسبورغ.

ومع دخول إيرلينح هالاند تمكن خلال ثلاث وعشرين دقيقة من تسجيل ثلاثية وسجل جادون سانشو هدفا آخر قاد دورتموند لتحقيق فوز صعب ، ليرفع رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن المتصدر لايبزيغ.

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