“الأنفيلد” يحتضن قمة ليفربول واليونايتد

ستكون المواجهة الكلاسيكية بين أصحاب الألوان الحمراء الأبرز في إنكلترا، عندما يستضيف ليفربول غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد في طريق رحلة البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 1990 .

ويدخل الريدز قمة المرحلة الثالثة والعشرين محتلا المركز الأول بإحدى وستين نقطة، حيث لم يتعرض للخسارة على ملعبه منذ ألف يوم وترجع الخسارة الأخيرة إلى الثالث والعشرين من أبريل ألفين وسبعة عشر أمام كريستال بالاس، أما في الموسم الحالي فالفريق حقق الانتصار في عشرين مباراة وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام الشياطين الحمر في أولد ترافورد فيما تنقصه مباراة واحدة .

ويتطلع الريد ديفلز للاقتراب أكثر من المربع المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل فالفريق يملك أربعا وثلاثين نقطة بفارق خمس نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر البريمرليغ .

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم المانيو ماركوس راشفورد بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمدرب سولشاير لم يؤكد غياب المهاجم الأبرز للفريق، فيما يغيب كل من نابي كيتا وجيمس ميلنر عن ليفربول وسط عودة كل من جويل ماتيب وفابينيو بعد التعافي من الإصابة .

وتحمل هذه القمة الكروية دوما الفرحة والمتعة، وقطار ليفربول المستمر في دهس كل الخصوم سيجد محطة كلاسيكية صعبة والنتيجة قد تقرب الريدز رسميا من حصد البريمرليغ بعد طول انتظار.

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