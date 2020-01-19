منتخب الصالات يواصل استعداداته لبطولة أفريقيا

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته أيضا انسحب المنتخب الجنوب أفريقي من المشاركة في النهائيات التي ستقام في المغرب إذ يتواجد في المجموعة الأولى وحل في مكانه منتخب مورشيوس.

وأجرى المنتخب الوطني في المدة الماضية معسكرا تحضيريا في تونس، كما انتقل إلى البحرين وخاض مباراتين وديتين أمام المضيف بقيادة المدرب الإسباني خوليو فرناديز الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في الأيام الماضية.

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