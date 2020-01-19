اخبار الرياضة

منتخب الصالات يواصل استعداداته لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته أيضا انسحب المنتخب الجنوب أفريقي من المشاركة في النهائيات التي ستقام في المغرب إذ يتواجد في المجموعة الأولى وحل في مكانه منتخب مورشيوس.

وأجرى المنتخب الوطني في المدة الماضية معسكرا تحضيريا في تونس، كما انتقل إلى البحرين وخاض مباراتين وديتين أمام المضيف بقيادة المدرب الإسباني خوليو فرناديز الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في الأيام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك