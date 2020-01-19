ميلان ينتصر على أودينيزي في آخر اللحظات

تمكن ميلان من حصد 3 نقاط بفوزه على أودينيزي اليوم بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الإياب بينهما التي احتضنها ملعب السانسيرو لحساب الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مُبكر سجّله المدافع الدنماركي جينس لارسن في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، مستغلا خروج دونارما من مرماه، وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاثة دقائق عدَّل الروسونيري النتيجة عن طريق أنتي ريبيتش، ثم أضاف زميله ثيو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وعاد أودينيزي وعدَّل الكفة مجددا بهدف كيفين لاسانيا في الدقيقة 85، وبينما كانت المباراة على وشك الانتهاء، وتحديدا في ثالث دقائق الوقت بدل الضائع، ظهر ريبيتش ليمضي على هدفه الثاني والثالث للميلان الذي منحه الفوز ووصل للنقطة 28 في رصيده، وصعد بها للمركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا أيضا في انتظار مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا.

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