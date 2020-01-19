اخبار الرياضة

منتخب اليد يودع أمم أفريقيا بخسارته أمام نيجيريا

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (31- 24) في قاعة الحمامات الرياضية بتونس، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا.

وبهذه الخسارة يودع المنتخب الوطني منافسات البطولة بعد أن تعادل في مباراته الأولى أمام الغابون بـ22 هدفا لكل جانب، وخسر مباراته الثانية في قاعة رادس للألعاب الرياضية أمام أنغولا بـ(20- 19).

وكانت الفرصة مواتية لمنتخبنا من أجل الترشح لو فاز على نيجيريا، فقد فاز المنتخب الأنغولي على المنتخب الغابوني بـ(31- 26).

وبعد ختام مباريات الجولة يتأهل منتخبا أنجولا أولا على المجموعة برصيد 6 نقاط، والجابون ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخب نيجيريا ثالثا برصيد نقطتين، والمنتخب الوطني رابعا برصيد نقطة وحيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول أخبار مهمة تدل على أهمال الاعمال بشئون المهاجرين العرب ـ للمكاتب الاعمال الخارجية بالقنصليات والسفارات المغرب العربي:

    فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً رسمياً بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهن في حقول الفراولة.

    الصحافة الإسبانية فجرت بالصوت والصورة القضية التي وصفت بالصادمة وعرفت بـالاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات

    ووفق صحيفة “الإسبانيول”، فجرت الصحافة الإسبانية، بالصوت والصورة، القضية التي وصفت بالصادمة، وعرفت بـ “الاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات”.

    وصرحت مجموعة من الخادمات، بتعرضهن للاستغلال الجنسي، وأنّ بعض أرباب العمل في مزارع الفراولة يفرضون عليهن ممارسة الجنس لضمان الاستمرار في العمل.

    ومن جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن متابعتها للقضية، ووفق وكالة “هسبرس”، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنّ الحكومة منشغلة بكل ما يمسّ كرامة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.

    رد