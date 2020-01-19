منتخب اليد يودع أمم أفريقيا بخسارته أمام نيجيريا

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (31- 24) في قاعة الحمامات الرياضية بتونس، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا.

وبهذه الخسارة يودع المنتخب الوطني منافسات البطولة بعد أن تعادل في مباراته الأولى أمام الغابون بـ22 هدفا لكل جانب، وخسر مباراته الثانية في قاعة رادس للألعاب الرياضية أمام أنغولا بـ(20- 19).

وكانت الفرصة مواتية لمنتخبنا من أجل الترشح لو فاز على نيجيريا، فقد فاز المنتخب الأنغولي على المنتخب الغابوني بـ(31- 26).

وبعد ختام مباريات الجولة يتأهل منتخبا أنجولا أولا على المجموعة برصيد 6 نقاط، والجابون ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخب نيجيريا ثالثا برصيد نقطتين، والمنتخب الوطني رابعا برصيد نقطة وحيدة.

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