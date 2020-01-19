إنتر يتعثر بتعادله مع ليتشي

خطف ليتشي نقطة من الوصيف إنتر ميلانو عندما فرض عليه التعادل بهدف لمثله في مباراتهما التي لعبت اليوم لحساب الجولة 20 من الدوري الإيطالي على ملعب فيا دل ماري.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، وفي الدقيقة 27 من الشوط الثاني افتتح النيراتزوري أهداف المباراة عن طريق مدافعه اليافع أليساندرو باستوني، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق لاعب الوسط ماركو مانكوسو.

وبهذا التعادل الإيجابي يكون الإنتر قد بقي مؤقتا في الوصافة برصيد 47 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الثالث، لاتسيو أمام روما في ديربي العاصمة، أما ليتشي فرفع رصيده إلى 14 نقطة لكنه بقي في المركز 17 من السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية