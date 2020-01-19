اخبار الرياضة

إنتر يتعثر بتعادله مع ليتشي

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطف ليتشي نقطة من الوصيف إنتر ميلانو عندما فرض عليه التعادل بهدف لمثله في مباراتهما التي لعبت اليوم لحساب الجولة 20 من الدوري الإيطالي على ملعب فيا دل ماري.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، وفي الدقيقة 27 من الشوط الثاني افتتح النيراتزوري أهداف المباراة عن طريق مدافعه اليافع أليساندرو باستوني، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق لاعب الوسط ماركو مانكوسو.

وبهذا التعادل الإيجابي يكون الإنتر قد بقي مؤقتا في الوصافة برصيد 47 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الثالث، لاتسيو أمام روما في ديربي العاصمة، أما ليتشي فرفع رصيده إلى 14 نقطة لكنه بقي في المركز 17 من السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك