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ليفربول يواصل الصدارة بفوزه على اليونايتد

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ليفربول تألقه وعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الآنفيلد لحساب الجولة 23.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق مدافعه فيرجل فان دايك في الدقيقة 14 من الشوط الأول للمباراة، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح وكان بمثابة “رصاصة الرحمة” في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة بفارق وصل إلى 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، فيما بقي اليونايتد في مركزه الخامس من البريمرليغ بـ34 نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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