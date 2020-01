نادي برشلونة يفشل في إفساد صفقة ريال مدريد رغم الإغراءات المالية

نادي برشلونة حاول إجهاض صفقة انتقال دوني من أياكس أمستردام إلى ريال مدريد [أرم نيوز]

يتواصل الصراع على قمة الدوري الإسباني بين الكبيرين، برشلونة وريال مدريد، حيث يتساوى عملاقا الليغا في رصيد النقاط حاليا، إلا أن البلوغرانا يتفوق بفارق الأهداف.

وحقق برشلونة انتصاره الأول رفقة المدرب الجديد كيكي سيتين، الذي قاد البارسا للمرة الأولى، أمس الأحد، أمام غرناطة على ملعب ”كامب نو“، وانتصر بهدف رائع للأرجنتيني ليونيل ميسي من لعبة ثلاثية ساحرة شارك فيها الفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي أرتورو فيدال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة، متساويا مع ريال مدريد الذي حقق انتصارا صعبا على إشبيلية 2-1 بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

إلا أن الصراع الشرس بين الناديين لا يقتصر على صدارة الليغا فقط، بل يمتد أيضا إلى سوق الانتقالات، والصفقات التي يبرمها الفريقان.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن نادي برشلونة حاول إجهاض صفقة انتقال الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام إلى ريال مدريد، خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن إدارة برشلونة شنّت غارة مفاجئة على المفاوضات بين أياكس وريال مدريد، وقدمت عرضا ماليا أكبر من عرض الميرينغي للحصول على خدمات فان دي بيك.

وكان ريال مدريد قد عرض 55 مليون يورو لشراء فان دي بيك، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، قبل أن يتدخل البارسا بعرض مالي أكبر.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد أن عرض برشلونة المالي، رغم تجاوزه عرض ريال مدريد، لم يدفع إدارة أياكس أو فان دي بيك إلى تغيير الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النادي الملكي، واعتبروا أن عرض البلوغرانا كأنه لم يكن، وتم الاتفاق النهائي مع الريال، في انتظار الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى ”سانتياغو برنابيو“ بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت: ”لم يكن برشلونة هو الوحيد الذي يريد التعاقد مع فان دي بيك، حيث عرض مانشستر يونايتد التعاقد مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما، إلا أن الأخير كان قد حسم موقفه بالانضمام إلى ريال مدريد“.

وشارك فان دي بيك مع أياكس أمستردام هذا الموسم في 27 مباراة، وأحرز 9 أهداف وصنع 8 أخرى.

