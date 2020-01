ميسي.. يدخل تاريخ الدوري الإسباني بإنجاز جديد

ميسي أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا في الدوري الإسباني خلال 16 عاما [rt]

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز لفريقه برشلونة أمام غرناطة، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ20 من “الليغا”.

وأحرز ميسي الهدف الوحيد في المباراة، في الدفقية 76، بعد لعبة جماعية رائعة بين الفرنسي أنطوان غريزمان، والتشيلي أرتورو فيدال، الذي هيأ الكرة للأرجنتيني، فترجمها الأخير إلى هدفه الرابع عشر في “الليغا”، والأول له في العام 2020.

وبات ميسي بذلك، أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا على الأقل في الدوري الإسباني خلال 16 عاما متتاليا.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف أمام غريمة ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولنادي برشلونة

