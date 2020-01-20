يد ليبيا في آخر الترتيب في مجموعتها بالبطولة الأفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد المنتخب الليبي لكرة اليد نتيجة مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات والتي جمعته بنظيرة النيجيري أمس الأحد في قاعة الحمامات الرياضية بتونس بنتيجة (31- 24)، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بتونس .

وكان المنتخب قد ك تعادل في الجولة الأولى أمام الغابون بـ(22 -22) وخسر مباراته الثانية أمام أنغولا بـ(20- 19).

وبعد ختام منافسات المجموعات تصدرت أنجولا فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، وحلت الجابون ثانيًا برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخب نيجيريا ثالثًا برصيد نقطتين، والمنتخب الليبي رابعًا بنقطة وحيدة.

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