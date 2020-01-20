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أشبال القادسية يهزمون الشعلة في بني وليد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ أشبال فريق القادسية في بني وليد تحضيراتهم للموسم الجديد بتحقيق انتصار عريض على جيرانهم أشبال الشعلة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية

وأقيمت المباراة على ملعب النادي القدساوي وهي أول مباراة يخوضها لاعبو الفريق بعد صعودهم من فئة البراعم.

وفي تصريحه للمركز الإعلامي بالنادي أبدى مدرب القادسية محمد سلامة رضاه التام على أداء الرياضيين خاصة أنها التجربة الأولى للعديد منهم .

كما أكد ثقته بلاعبي الفريق وأنهم سيكونون في المستوى العالي الذي يرضي طموحات إدارة النادي والمشجعين والمحبين له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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