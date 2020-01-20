أشبال القادسية يهزمون الشعلة في بني وليد

بدأ أشبال فريق القادسية في بني وليد تحضيراتهم للموسم الجديد بتحقيق انتصار عريض على جيرانهم أشبال الشعلة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية

وأقيمت المباراة على ملعب النادي القدساوي وهي أول مباراة يخوضها لاعبو الفريق بعد صعودهم من فئة البراعم.

وفي تصريحه للمركز الإعلامي بالنادي أبدى مدرب القادسية محمد سلامة رضاه التام على أداء الرياضيين خاصة أنها التجربة الأولى للعديد منهم .

كما أكد ثقته بلاعبي الفريق وأنهم سيكونون في المستوى العالي الذي يرضي طموحات إدارة النادي والمشجعين والمحبين له.

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