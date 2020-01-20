هيئة الشباب تدعم الزناد وبريبش مادياً

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنح مبلغ مالي للملاكمين مالك الزناد وفتحي بريبش قدره 30 ألف دينار لكل واحد منهما نظير ما قدماه في الملاكمة ودعما لهما في مشوارهما الاحترافي.

وجاءت الموافقة على إعطاء هذه المنحة المالية بناء على طلب مقدم من جانب الاتحاد الليبي للملاكمة.

وكان الزناد قد خاض 16 نزالا فاز في واحد منها بالنقاط و15 نزالا بالضربة القاضية آخرها أمام السلوفاكي ميشيل غازديك في بريطانيا وكان من المفترض أن يخوض نزالا أمام الألماني جيمس كرافت لكن الأخير اعتذر وأعلن تأجيل النزال بعد تعرضه لوعكة صحية

أما بريبش فيسير على نفس درب مالك الزناد حيث هزم آخر منافسيه الإيطالي كافاني أيضا بالقاضية .

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