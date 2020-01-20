اخبار الرياضة

هيئة الشباب تدعم الزناد وبريبش مادياً

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنح مبلغ مالي للملاكمين مالك الزناد وفتحي بريبش قدره 30 ألف دينار لكل واحد منهما نظير ما قدماه في الملاكمة ودعما لهما في مشوارهما الاحترافي.

وجاءت الموافقة على إعطاء هذه المنحة المالية بناء على طلب مقدم من جانب الاتحاد الليبي للملاكمة.

وكان الزناد قد خاض 16 نزالا فاز في واحد منها بالنقاط و15 نزالا بالضربة القاضية آخرها أمام السلوفاكي ميشيل غازديك في بريطانيا وكان من المفترض أن يخوض نزالا أمام الألماني جيمس كرافت لكن الأخير اعتذر وأعلن تأجيل النزال بعد تعرضه لوعكة صحية

أما بريبش فيسير على نفس درب مالك الزناد حيث هزم آخر منافسيه الإيطالي كافاني أيضا بالقاضية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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