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كافاني يطلب الرحيل من سان جيرمان

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو أن مهاجم الفريق إديسون كافاني طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الميركاتو الحالي.

وأوضح ليوناردو في تصريحاته لصحيفة لوباريزيان أن كافاني طلب بالفعل الخروج من النادي في الانتقالات الجارية، وأن إدارة النادي تدرس الموقف مع المدرب توماس توخيل.

وأشار ليوناردو إلى أن الإدارة الرياضية لنادي العاصمة الفرنسية تلقت عرضا بالفعل من أتلتيكو مدريد.

وقال ليوناردو إن البي اس جي ما زال يحلل كل التفاصيل من جميع الجوانب، والفريق لا يزال يرغب باستمرار كافاني حتى في حال تلقى عرضا جيدا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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