كافاني يطلب الرحيل من سان جيرمان

أكد المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو أن مهاجم الفريق إديسون كافاني طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الميركاتو الحالي.

وأوضح ليوناردو في تصريحاته لصحيفة لوباريزيان أن كافاني طلب بالفعل الخروج من النادي في الانتقالات الجارية، وأن إدارة النادي تدرس الموقف مع المدرب توماس توخيل.

وأشار ليوناردو إلى أن الإدارة الرياضية لنادي العاصمة الفرنسية تلقت عرضا بالفعل من أتلتيكو مدريد.

وقال ليوناردو إن البي اس جي ما زال يحلل كل التفاصيل من جميع الجوانب، والفريق لا يزال يرغب باستمرار كافاني حتى في حال تلقى عرضا جيدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية