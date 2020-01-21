“ميركاتو حَذِر” لكبار إيطاليا

تقرير 218

شهد ميركاتو الكرة الإيطالية الشتوي لهذا الموسم تحركات حذرة لأندية الصفوة في إيطاليا باستثناء الميلان الذي عمل على سد الفراغات والنواقص التي يحتاجها بعد التراجع في النصف الأول من الموسم .

واستنجد الروسونيري بالنجم السويدي العائد لقلعة السان سيرو زلاتان إبراهيموفيتش لعله يخرج المارد الأحمر من سباته المتواصل، إدارة الميلان عملت لجلب اللاعب منذ فترة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، زلاتان بدأ الاندماج مباشرة مع تشكيلة الفريق وسجل في مباراته الأولى أساسيا أمام كالياري.

وكانت الصفقة الثانية لميلان على مستوى الخط الخلفي فالاتفاق كان مع أتالانتا لجلب الدنماركي صاحب الخبرة سيمون كاير والذي لم يدم مشواره مع أبناء بيرغامو لفترة طويلة، كاير وبمشواره مع عدة أندية إيطالية وأوروبية قد يجد المكان المناسب رفقة رومانيولي في دفاع الروسونيري.

وعلى الجانب الآخر من المدينة يعيش النيراتزوي على وقع الأيام الأخيرة للميركاتو، وبعد إتمام صفقة الإنجليزي آشلي يونغ قائد مانشستر يونايتد بقرابة مليون وثلاثمائة ألف يورو تأمل إدارة الإنتر حسم كل الأحاديث المتداولة للتعاقد مع لاعب وسط بوزن الدنماركي كرستيان إركسين من توتنهام، فالصفقة قد تحسم في الأنفاس الأخيرة من الميركاتو كما يسعى المدرب أنطونيو كونتي لجلب النيجيري فيكتور موسيس من تشلسي بعدما دربه في ستامفورد بريدج وحصد معه البريمرليغ.

وأنهى المتصدر يوفنتوس بشكل رسمي ضم السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي قادما من أتالانتا لكنه سيكمل إعارته إلى بارما حتى نهاية الموسم قبل المجيء رسميا إلى أليانز ستاديوم حتى ألفين وأربعة وعشرين، الصفقة كلفت خزائن السيدة العجوز قرابة سبعة وثلاثين مليون يورو وكل المتابعين يؤكدون موهبة اللاعب والقيمة الفنية التي سيضيفها للبيانكونيري.

ولم يكن ميركاتو الأندية الأخرى كلاتسيو وروما ونابولي بارزا حتى اللحظة، فالترتيب والإضافات قد نراها في آخر أيام السوق الشتوية لكن الحسم سيعمل عليه الإداريون للفرق المتوسطة والآمال معقودة لإنهائها قبل خط نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

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