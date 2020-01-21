“ابدأ بنفسك”.. حملة تدعو للتسامح في سبها

أطلق “تجمع شباب سبها”، الثلاثاء، حملة توعوية بالتعاون مع “شبيبة الهلال الأحمر الليبي” تحت عنوان (ابدأ بنفسك).

وتضمنت الحملة توزيع مطويات على المارة وسائقي المركبات، احتوت على نصائح وعبارات تحث على التسامح والتصالح ونبذ استخدام السلاح وحمله ونزع التعتيم عن السيارات، إضافة إلى نصائح لنبذ الظواهر الهدامة في المجتمع.

وتركزت حملة توزيع المطويات على تقاطعي “قهوة المصريين وجزيرة فندق القلعة.

وقال عادل محرز، من تجمع شباب سبها، إن الحملة هدفت أيضا إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وأهمية التبليغ عن أي مخالفات، مضيفا أن المطويات احتوت على أرقام مراكز الشرطة والغرف الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية