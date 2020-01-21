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“ابدأ بنفسك”.. حملة تدعو للتسامح في سبها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق “تجمع شباب سبها”، الثلاثاء، حملة توعوية بالتعاون مع “شبيبة الهلال الأحمر الليبي” تحت عنوان (ابدأ بنفسك).

وتضمنت الحملة توزيع مطويات على المارة وسائقي المركبات، احتوت على نصائح وعبارات تحث على التسامح والتصالح ونبذ استخدام السلاح وحمله ونزع التعتيم عن السيارات، إضافة إلى نصائح لنبذ الظواهر الهدامة في المجتمع.

وتركزت حملة توزيع المطويات على تقاطعي “قهوة المصريين وجزيرة فندق القلعة.

وقال عادل محرز، من تجمع شباب سبها، إن الحملة هدفت أيضا إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وأهمية التبليغ عن أي مخالفات، مضيفا أن المطويات احتوت على أرقام مراكز الشرطة والغرف الأمنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حتى موضوع قهاوي الشيشة – في بعض الدول العربية يقومون باغلاق اي مقهى او مطعم فيه مجالس شرب الشيشة – واعتبر القانون الجناءي لبعض الدول العربية ان شرب الشيشة من المحضورات ويعاقب عليها القانون البحث الجناءي سواء للذكور او الإناث بالحبس من ستة أشهر الى العشر سنوات وإذا تبث استخدام المخدرات ربما تصل الأحكام الى العشرين سنة او اكثر – فيجب الابلاغ لإدارة البلديات الليبية . وخاصة بعد التدخلات التركية .

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