اخبار الرياضة

“قرار مبدئي” بمشاركة المنتخب الوطني ببطولة الشان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر اتحاد الكرة مبدئيا مشاركة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في بطولة الشان التي ستقام في شهر أبريل القادم في أثيوبيا بعد انسحاب المنتخب التونسي من المسابقة.

وقال عبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لـ218 إن المكتب التنفيذي قد قرر مبدئيا مشاركة الفرسان في نهائيات الشان عقب تعذر مشاركة تونس وافساح المجال أمام ليبيا.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عام 2017 بالمغرب إذ ودع الفرسان البطولة من دورها نصف النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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