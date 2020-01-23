“قرار مبدئي” بمشاركة المنتخب الوطني ببطولة الشان

قرر اتحاد الكرة مبدئيا مشاركة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في بطولة الشان التي ستقام في شهر أبريل القادم في أثيوبيا بعد انسحاب المنتخب التونسي من المسابقة.

وقال عبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لـ218 إن المكتب التنفيذي قد قرر مبدئيا مشاركة الفرسان في نهائيات الشان عقب تعذر مشاركة تونس وافساح المجال أمام ليبيا.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عام 2017 بالمغرب إذ ودع الفرسان البطولة من دورها نصف النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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