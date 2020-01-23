اليوفي يقصي روما من ربع نهائي الكأس

تقرير 218

بدا أبناء السيدة العجوز ودودين عند دخولهم إلى معقلهم أليانز ستاديوم حيث استدرجوا ذئاب روما إلى الفخ وقضوا عليهم بثلاثية جاءت كلها في الشوط الأول وافتتحها ملك تورينو الحالي كريستانو رونالدو بهدف سجله بيسراه في الدقيقة السادسة والعشرين إثر اختراقه للجهة اليمنى من دفاعات الجيالوروسي.

وتم اختراق دفاعات الجيالوروسي ثانيةً في الدقيقة الثامنة والثلاثين ولكن هذه المرة من المنتصف وعن طريق لاعب الوسط الأوروغواياني رودريغو بيتانكور الذي انبهر هو نفسه للحظة من تسجيله للهدف الثاني وهو محاصر من جميع الجهات بستة لاعبين وحارسهم، مع ذلك لم يفلحوا في افتكاك الكرة منه أو حتى تحويل خطرها بعيدا عن المرمى.

وجاء الهدف الثالث برأسية من ليوناردو بونوتشي في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وهو الذي حسمت فيه النتيجة ، فالشوط الثاني لم يأتي بالكثير المفيد للضيوف، حيث عادت الروح إلى روما في بداية الشوط بفضل هدف تقليص الفارق الذي سجله التركي جينغيز أوندر، دون إحراز أي تقدّم آخر، ليضمن يوفنتوس الترشح إلى نصف نهائي كأس إيطاليا ليقابل المتأهل من مباراة ميلان وتورينو في ثالث أرباع النهائي.

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