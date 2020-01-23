النصر يطير إلى العاصمة المالية لمواجهة دجوليبا

يتجه فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة فريق دجوليبا المالي لحساب الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية.

وانطلقت رحلة الفريق من مطار القاهرة في وقت متأخر من ليلة البارحة ووصلت إلى أديس أبابا قبل الانتقال إلى باماكو وبداية التحضيرات من هناك استعدادا لملاقاة دجوليبا مساء الأحد المقبل.

وتفوق النصر في مباراته الماضية في إطار الجولة الرابعة على حساب فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف ويحتاج الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة للإبقاء على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

وكان فريق النصر قد خاض قبل أيام مباراة ودية جمعته بفريق بروسيا المصري حقق الفوز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد..

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