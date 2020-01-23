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منتخب اليد يتعادل مع غينيا في بطولة أمم أفريقيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الغيني بستة عشر هدفا لكل جانب في المباراة الترتيبية من المركز التاسع حتى السادس عشر ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقامة حاليا بتونس.

وتنص لوائح البطولة على تنافس أربع منتخبات على هذه المراكز حيث وقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات كينيا وغينيا ونيجيريا وتبقت له مباراة واحدة ستجمعه بمنتخب كينيا.

وودع المنتخب الوطني البطولة من دورها الأول بعدما تعادل مع الغابون في المباراة الأولى وخسر أمام أنغولا بفارق هدف في المباراة الثانية قبل أن يخسر أمام نيجيريا بفارق سبعة أهداف في المباراة الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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