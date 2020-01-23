منتخب اليد يتعادل مع غينيا في بطولة أمم أفريقيا

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الغيني بستة عشر هدفا لكل جانب في المباراة الترتيبية من المركز التاسع حتى السادس عشر ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقامة حاليا بتونس.

وتنص لوائح البطولة على تنافس أربع منتخبات على هذه المراكز حيث وقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات كينيا وغينيا ونيجيريا وتبقت له مباراة واحدة ستجمعه بمنتخب كينيا.

وودع المنتخب الوطني البطولة من دورها الأول بعدما تعادل مع الغابون في المباراة الأولى وخسر أمام أنغولا بفارق هدف في المباراة الثانية قبل أن يخسر أمام نيجيريا بفارق سبعة أهداف في المباراة الأخيرة.

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