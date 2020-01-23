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الاتحاد الليبي للكاراتيه يعقد اجتماعًا لاعتماد البرنامج السنوي وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 23 يناير 2020 (وال)- دعا الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه سليمان محمد شقلوف اليوم الخميس، لعقد اجتماع لاعتماد البرنامج السنوي، وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020.

هذا وجاءت دعوة الأمين العام  – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجهة لسادة رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، لحضور اجتماع الذي سيعقد يوم السبت بتاريخ 15 – 2 – 2020 م في مدينة بنغازي، على تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، لاعتماد البرنامج السنوي، وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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