الاتحاد الليبي للكاراتيه يعقد اجتماعًا لاعتماد البرنامج السنوي وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020

بنغازي 23 يناير 2020 (وال)- دعا الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه سليمان محمد شقلوف اليوم الخميس، لعقد اجتماع لاعتماد البرنامج السنوي، وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020.

هذا وجاءت دعوة الأمين العام – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجهة لسادة رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، لحضور اجتماع الذي سيعقد يوم السبت بتاريخ 15 – 2 – 2020 م في مدينة بنغازي، على تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، لاعتماد البرنامج السنوي، وتنظيم العمل للموسم الرياضي 2020. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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