وصول بعثة فريق النصر إلى العاصمة باماكو لخوض لقاء ضد دجوليبا المالي

باماكو 23 يناير 2020 (وال)- وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة المالية باماكو لخوض لقاء الثاني من إياب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد فريق دجوليبا المالي.

هذا وقد وصلت بعثة النصر إلى العاصمة المالية بماكو بعد رحلة مكوكية انطلقت من منتصف ليل الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رحلة استغرقت 4 ساعات كاملة، بعدها حطت البعثة في مطار العاصمة أديس أبابا لمدة ساعة كاملة، ومن ثم أقلعت البعثة على متن خطوط الجوية الأثيوبية، في رحلة استغرقت قرابة 7 ساعات كاملة.

وكان في استقبال بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم لدى وصوله إلى مطار العاصمة باماكو، موظف بالسفارة الليبية في باماكو السيد صلاح الدين الرقيعي، ومدير العام لشركة لايكو السيد أمحمد الضبيع.

وسيخوض الفريق لقاء الإياب ضد فريق دجوليبا المالي يوم الأحد المقبل، لاقتلاع ورقة التأهل لدور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. (وال- باماكو) ر ت

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