النصر يصل باماكو تمهيدا لمواجهة دجوليبا

تقرير 218

وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المالية باماكو تحضيرا لمواجهة فريق دجوليبا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

النصر وبعد رحلة شاقة انطلقت من القاهرة إلى أديس بابا وصولا إلى باماكو استغرقت حوالي عشرين ساعة يسعى جاهدا لتحقيق المطلوب والتغلب على الظروف وتحقيق انتصار إن حدث سيؤهل الفريق بنسبة كبيرة إلى الدور ربع النهائي في إنجاز كبير إن حدث.

مهمة صعبة لكن الصفوف مكتملة والضغط سيكون كبيرا على دجوليبا صاحب الأرض والجمهور كونه يحتاج للفوز، ففي المباراة الأخيرة سيكون ضيفا على فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي خارج أرضه وسيستقبل النصر فريق حوريا كوناكري الغيني الذي إن حقق الفوز في هذه الجولة سيضمن التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.

مباراة تمثل الطريق نحو التأهل ويعلم اللاعبون جيدا قيمة هذا اللقاء ومايعنيه التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية في ظل توقف النشاط الرياضي منذ شهر أبريل من العام الماضي.

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