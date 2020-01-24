أنس جابر تطيح بفوزنياكي في أستراليا المفتوحة

حققت التونسية أُنس جابر مفاجأة كبيرة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما أطاحت بالمصنفة الأولى عالميا سابقا الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتضمن وجودها في ثمن نهائي أولى بطولات الغراند سلام هذا الموسم.

وتمكنت البطلة التونسية من حسم المجموعة الأولى بكل صعوبة بعدما أنهتها بسبعة أشواط مقابل خمسة، لكنها تراجعت في المجموعة الثانية التي آلت لبطلة نسخة ألفين وثمانية عشر بستة مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثالثة والحاسمة تمكنت جابر من تكرار سيناريو المجموعة الأولى محققة فوزا دراماتيكيا أهّلها إلى الدور الرابع من البطولة.

وستلتقي أُنس جابر في الدور القادم مع الصينية كيانغ وانغ المصنفة التاسعة والعشرين عالميا بعدما تغلبت على الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليام

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