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الإنتر يتعاقد مع الجناح النيجيري فيكتور موسيس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إنتر ميلانو تعاقده رسميا مع الجناح النيجيري فيكتور موسيس قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

وقدّم النادي الإيطالي اللاعب بمقره في ميلانو ولم يكشف عن قيمة ومدة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية أكدت أن بطاقة موسيس ستكلف الإنتر أكثر من عشرة ملايين يورو في حال الموافقة على الشراء الموسم المقبل.

وسيعود اللاعب النيجيري للعب بقيادة المدرب أنطونيو كونتي بعدما دربه في تشيلسي وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، يشار إلى أن الإنتر ضم الإنجليزي أشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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