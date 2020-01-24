الإنتر يتعاقد مع الجناح النيجيري فيكتور موسيس

أعلن إنتر ميلانو تعاقده رسميا مع الجناح النيجيري فيكتور موسيس قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

وقدّم النادي الإيطالي اللاعب بمقره في ميلانو ولم يكشف عن قيمة ومدة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية أكدت أن بطاقة موسيس ستكلف الإنتر أكثر من عشرة ملايين يورو في حال الموافقة على الشراء الموسم المقبل.

وسيعود اللاعب النيجيري للعب بقيادة المدرب أنطونيو كونتي بعدما دربه في تشيلسي وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، يشار إلى أن الإنتر ضم الإنجليزي أشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية