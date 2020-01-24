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السلتو في قائمة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اختيار طلعت يوسف المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري المصري على المهاجم الدولي أنيس سلتو ليكون في القائمة النهائية لمواجهة الإسماعيلي في إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

ومن المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الحالي على ستاد الإسماعيلية، وكان الاتحاد قد فقد مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة هدف لصفر قبل شهر تقريبا، أي قبل انضمام السلتو.

يُشار إلى أن المهاجم الدولي أنيس سلتو قد وقّع مع النادي المصري عقدا يمتد لموسم ونصف قادما من النجم الرياضي الساحلي التونسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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