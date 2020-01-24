“اتحاد الكرة” يُعيد تشكيل لجنة الحكام الفرعية بطرابلس

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الحكام الفرعية في طرابلس، وتسمية رئيس ونائب وثلاثة أعضاء ومقرر لإدارة اللجنة.

وجاء في نص قرار الاتحاد الليبي تعيين الدولي السابق جمال امبية، رئيسا للجنة، وأسامة جبريل الأشهب، نائب الرئيس، وكل من السيفاو علي ولطفي عظمة وخالد بلخير أعضاء، كما قرر تعيين كمال النوير مقررا للجنة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عينت في وقت سابق، جمال امبية مراقبا لمباراة منتخبي المغرب وموريتانيا، التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي، ضمن ذهاب الجولة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان” 2021.

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