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“اتحاد الكرة” يُعيد تشكيل لجنة الحكام الفرعية بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الحكام الفرعية في طرابلس، وتسمية رئيس ونائب وثلاثة أعضاء ومقرر لإدارة اللجنة.

وجاء في نص قرار الاتحاد الليبي تعيين الدولي السابق جمال امبية، رئيسا للجنة، وأسامة جبريل الأشهب، نائب الرئيس، وكل من السيفاو علي ولطفي عظمة وخالد بلخير أعضاء، كما قرر تعيين كمال النوير مقررا للجنة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عينت في وقت سابق، جمال امبية مراقبا لمباراة منتخبي المغرب وموريتانيا، التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي، ضمن ذهاب الجولة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان” 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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