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استمرار منافسات البطولة التصنيفية للكرة الحديدية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات البطولة التصنيفية للكرة الحديدية في أسبوعها الثالث حيث تقام المنافسات أيام السبت من كل أسبوع في تخصص الرافا والطويل والقصير وستستمر لمدة 5 أشهر .

وتأتي هذه البطولة التصنيفية ضمن الأنشطة والبرامج التي وضعها الاتحاد الليبي للكرة الحديدية في خطته لعام 2020 والتي ستكون بمثابة معسكرات داخلية لرياضيي المنتخبات الوطنية في اللعبة استعدادا للاستحقاقات القادمة.

ومن أبرز هذه الاستحقاقات بطولة أفريقيا التي ستقام في مصر مارس القادم، وبطولة العالم تخصص طويل في فرنسا شهر سبتمبر، وبطولة العالم تخصص الرافا في إيطاليا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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