استمرار منافسات البطولة التصنيفية للكرة الحديدية

تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات البطولة التصنيفية للكرة الحديدية في أسبوعها الثالث حيث تقام المنافسات أيام السبت من كل أسبوع في تخصص الرافا والطويل والقصير وستستمر لمدة 5 أشهر .

وتأتي هذه البطولة التصنيفية ضمن الأنشطة والبرامج التي وضعها الاتحاد الليبي للكرة الحديدية في خطته لعام 2020 والتي ستكون بمثابة معسكرات داخلية لرياضيي المنتخبات الوطنية في اللعبة استعدادا للاستحقاقات القادمة.

ومن أبرز هذه الاستحقاقات بطولة أفريقيا التي ستقام في مصر مارس القادم، وبطولة العالم تخصص طويل في فرنسا شهر سبتمبر، وبطولة العالم تخصص الرافا في إيطاليا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية