نتائج إيجابية متواصلة لـ”نادال ودجوكوفيتش”

واصل المصنف الأول عالميا الإسباني رافائيل نادال نتائجه الإيجابية وضمن تأهله إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بثلاث مجموعات دون مقابل.

وتمكن الماتادور الإسباني من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، وفي المجموعة الثانية عانى نادال قبل أن يضمنها بسبعة لستة بعد شوط كسر التعادل، وفي المجموعة الأخيرة استطاع نادال ضمان المجموعة الأخيرة بستة أشواط مقابل شوط واحد ليتأهل للدور الثالث.

وسيواجه نادال في الدور الثالث مواطنه بابلو بوستا الذي تمكن من إقصاء الألماني بيتر جويوفيسك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، وتأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الرابع بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات دون مقابل.

وأنهى دجوكوفيتش المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية واصل دجوكوفيتش تألقه وسيطرته لينهيها بستة لاثنين مستغلا إرسالاته القوية، وأكمل المصنف الثالث المباراة بحسمه المجموعة الأخيرة بستة لثلاثة في المباراة التي استغرقت ساعة واحدة وخمسا وعشرين دقيقة ليتأهل لثمن نهائي المسابقة. وسيتواجه اللاعب الصربي في الدور المقبل أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي تأهل على حساب دوشان لايوفيتش.

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