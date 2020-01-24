القزيري يجري تحضيراته في جنوب أفريقيا

غادر الدراج الليبي علاء القزيري إلى جنوب أفريقيا لإقامة معسكر تحضيري والالتحاق بالمركز الدولي للدراجات بأفريقيا بعدما أنهى معسكره في تونس والذي تواصل لمدة أسبوعين.

وسيدخل القزيري في معسكر بمدينة بارل في جنوب أفريقيا خلال الفترة من العشرين من يناير وحتى العاشر من مارس المقبل، حيث من المقرر أن يكثف الدراج الدولي الليبي من تحضيراته من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بدولة موريشيوس في مارس القادم إضافة للمشاركة في طوافي موريتانيا والجزائر.

وكان القزيري قد حصد الميدالية الفضية لمسافة ستة وخمسين كم في سباق الطريق ضمن البطولة العربية للدراجات الفترة الماضية التي احتضنتها مدينة الإسكندرية المصرية.

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