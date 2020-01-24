اللجنة الأولمبية الليبية تُطلق مبادرة “شجع طفلا .. أصنع بطلا”

طرابلس 24 يناير 2020 (وال)- شرعت اللجنة الأولمبية الليبية في تنفيذ مبادرة “شجع طفلا .. أصنع بطلا”، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال لممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم وإبرازها، وتوجيههم للرياضة التي تتناسب مع إمكانياتهم.

هذا وتشمل المبادرة التي تستهدف عدد كبير من أطفال ليبيا لعام 2020 م، إقامة مسابقات رياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، في عدد من المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى تنسيق زيارات ميدانية للقاعات والملاعب الرياضية، بحيث يكون تحت إشراف مدربين متخصصين في الألعاب الرياضية، رفقة موجهين تربويين بالتنسيق مع إدارات النشاط الرياضي المدرسي بالمدن الليبية.

وتتويج هذه النشاطات بتقديم كؤوس صغيرة وجوائز للأطفال الموهوبين والمتميزين، مع تمكينهم من الانخراط والانضمام للأندية الرياضية بعد التنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية. (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال