ليفربول يهزم وولفرهابمتون إيابا في الدوري

بعد فوزه ذهابا بهدف لصفر فاز ليفربول إيابا بهدفين لواحد على وولفرهامبتون العنيد الذي لم يتمكن من الصمود أمامه أكثر من ثماني دقائق سجل فيها المهاجم الإنجليزي جوردان هندرسون الهدف الأول للريدز برأسية متقنة، حاول بعدها ذئاب هامبتون الرد برأسية مثلها لكنها جانبت مرمى أليسون بيكر في المرة الأولى، وأصابتها في المرة الثانية بهدف التعادل من المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة الحادية والخمسين.

بعدها فتح اللعب بشكل أكبر وتوالت فرص تسجيل الأهداف للفريقين، تارة على اليمين، وتارة على الشمال، حتى جاءت الدقيقة الرابعة والثمانون من زمن المباراة وحلت معها فرحة جماهير الضيوف الحاضرين في مدرجات ملعب مولينو حيث تألق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو وراوغ الدفاع، وسجل الهدف الثاني الذي منح الليفر الانتصار الأربعين له تواليا دون خسارة، والتفوق على وولفرهامبتون الذي استمر في مركزه السابع من ترتيب البريمرليغ بنقاطه الأربعة والثلاثين التي يتساوى فيها مع مانشستر يونايتد وتوتنهام لكنه يتخلف عنهم بفارق الأهداف.

أما ليفربول فقد أوصله هذا الفوز إلى النقطة السابعة والستين في صدارة الدوري، مبتعدا عن مانشستر سيتي الثاني بست عشرة نقطة بالإضافة لمباراة منقوصة، فمن ذا الذي يجرؤ على الوقوف أمام ليفربول الذي يتجه بسرعة صاروخ نحو لقبه الضائع منذ زمن طويل .

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