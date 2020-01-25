خطوات تفصل إنتر ميلانو عن “الصفقة المُنتظرة”

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطور جديد في صفقة انتقال لاعب وسط توتنهام هوتسبير كرستيان إركسين إلى إنتر ميلانو الإيطالي في الأيام الأخيرة من سوق الإنتقالات الشتوية .

وذكرت صحفية “لاغازيتا ديللو سبورت” بأن إدارة إنتر ميلانو اجتمعت مع ممثلين للاعب الدنماركي وتواصلت الجلسة لفترة طويلة لوضع النقاط على الحروف ووضع صيغة في العقد تقضي بنقل اللاعب من ملعب توتنهام ستاديوم إلى جوزيبي مياتزا .

تؤكد التقارير الصحفية القادمة من إيطاليا وإنكلترا اقتراب انضمام لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إركسن إلى إنتر ميلانو قادما من توتنهام في مسلسل تواصلت حلقاته الطويلة خلال الميركاتو الشتوي .

وبدأ الإنتر التحرك للتعاقد مع اللاعب منذ فتح نوافذ انتقالات الشتاء والصحف الإيطالية لم تتنازل عن وجود الخبر في صفحاتها الأولى تأكيدا للمفاوضات المتواصلة مع اللاعب. صفقة معقدة يأمل مسيري النيراتزوري إتمامها وحسمها لمجيء أهم الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم جودة خطة لاعبي المدرب أنطونيو كونتي .

وتعلم إدارة السبيرز جيدا أنها في حال لم تفرط في اللاعب في يناير فإنها ستخسر الفرصة لبيعه في يونيو بسبب نهاية عقده الذي رفض تمديده منذ الصيف الماضي رغم محاولات إدارة نادي الشمال اللندني وحينها سينتقل بصورة مجانية، لذا فباب المفوضات فتح بسرية بين إدارة الناديين والطريق تبدو ممهدة لنقل اللاعب من العاصمة لندن إلى ميلانو بقرابة عشرين مليون يورو ، وراتب لإركسن يصل إلى قرابة ثمانية ملايين يورو حتى ألفين وأربعة وعشرين .

وقال المدير الرياضي لإنتر ميلانو بييرو أوسيليو في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا إن إركسن يعد من أبرز اللاعبين على الساحة الأوروبية، وإدارة النيراتزوي تنتظر الرد الأخير بعد تقديمها العرض الرسمي قبل إغلاق السوق بقرابة أسبوع.

وستكون تجربة انضمام إريكسن في حال نجاحها ذات أثر كبير على الطرفين، فالإنتر سيستفيد فنيا من قيمة اللاعب الذي يحتاجه كونتي كثيرا، أما إركسن ستكون له الفرصة مهيئة للنجومية في خط وسط النيراتزوي وتغيير الأجواء البريطانية بعد مواسم من التألق مع أبيض لندن.

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