نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع لازارو

تعاقد نيوكاسل يونايتد مع الجناح النمساوي الدولي فالنتينو لازارو قادما من إنتر ميلانو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وقدم النادي اللاعب بمقره بعد خضوعه للفحوصات الطبية وإتمام العقود معه والاتفاق مع فريقه السابق ليعزز صفوفه بثاني الصفقات خلال الميركاتو الحالي بعدما تعاقد مع لاعب الوسط الجزائري نبيل بن طالب على سبيل الإعارة من شالكه.

وكان لازارو قد انضم إلى الإنتر الصيف الماضي قادما من هيرتا برلين لكنه لم يستطع إثبات أحقيته بالتواجد في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في البريمرليغ ويعاني من قائمة طويلة من المصابين جعلت المدرب ستيف بروس يحتاج لتعزيز صفوف الفريق.

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