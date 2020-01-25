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دورتموند يمطر شباك كولن في البوندسليغا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح بروسيا دورتموند ضيفه كولن بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في أفتتاح الأسبوع التاسع عشر من البوندسليغا على ملعب سيغنال إيدونا بارك .

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيفهم سوى دقيقة واحدة حتى افتتح له رافائيل جيريرو أهداف المباراة، ليضيف النجم ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين، وفي الدقيقة الثامنة والأربعين عزز جادون سانشو النتيجة بالهدف الثالث.

وقلص كولن الفارق في الدقيقة الخامسة والستين عن طريق مارك أوث، ومع دخول المهاجم الجديد إيرلينج هالاند استطاع النجم النرويجي تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين الثامنة والسبعين والثامنة والثمانين، ليقفز دورتموند للمركز الثالث بشكل مؤقت برصيد ست وثلاثين نقطة، فيما تجمد كولن عند عشرين نقطة ليبقى في المرتبة الثالثة عشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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