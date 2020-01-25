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مواجهة أفريقية بين حمدو الهوني وسند الورفلي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتواجه لاعبا المنتخب الوطني حمدو الهوني وسند الورفلي في مباراة فريقيهما الترجي التونسي والرجاء المغربي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

ويعتمد المدرب معين الشعباني على حمدو الهوني بعد التألق في الفترات الأخيرة وقيادته الفريق لتحقيق العديد من الانتصارات إضافة إلى منحه جائزة أفضل لاعب بالفريق في ديسمبر الماضي حيث يأمل ضمان الصدارة في حال تحقيق الفوز.

ومن الناحية الأخرى يدخل الرجاء بقيادة مدربه جمال السلامي باعتماده على سند الورفلي في الخط الخلفي والذي يطمح للعودة بنتيجة إيجابية من تونس تؤهله إلى دور الثمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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